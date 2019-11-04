في العقد السابع من عمره يمثل زابولون سيمينتوف، طائفة دينية وحده فهو اليهودي الوحيد على أرض أفغانستان ليكون المعبد العريق وسط العاصمة كابول منزله، وهو خادمه الوحيد الذي يعرفه كل جيرانه ويأتيه السائحون والصحفيون من كل مكان لالتقاط الصور معه، وبالنسبة إليه فهو لا يعرف وطنًا له غير أفغانستان التي يحبها ويتمنى رؤية السلام يتحقق على أرضها رغم خوفه من عودة طالبان للحكم وممارساتهم العنيفة التي لن تثنيه عن تمسكه بوطنه ومعبده أبدًا.

وفي تحقيق صحفي يأخذ مراسل فورين بوليسي القراء في جولة طويلة داخل عالم اليهودي الأخير الفريد من نوعه.

يجلس سيمينتوف على أريكته الأفغانية في غرفة المعيشة خاصته الصغيرة بينما يخرج من التلفاز أمامه صوت المذيع وهو يتحدث عن محادثات السلام الأفغاني فيومئ سيمينتوف برأسه إشارة على عدم اقتناعه بصدق ما يقال.

في العادة يقدم سيمينتوف الشاي لضيوفه ولكنه السبت ولا يستطيع اليهودي المتدين تشغيل موقد الجازولين لعمل الشاى وبالنسبة للتلفاز يقول سيمينتوف أن أحدًا ما غير يهودي هو من شغله ورغم حرمة مشاهدة التلفاز يوم السبت فحياة سيمينتوف هي درب من تحدى التقاليد.

قضى سيمينتوف معظم حياته فى مزيج من أحداث العنف بوجود طالبان ومن قبلهم الشيوعيون والهجران حيث هاجرت أسرته كلها لإسرائيل وبقى وحده والصراع مع زميله اليهودى الوحيد ما سبب إزعاج لطالبان نفسها التى أفرجت عنهما من سجنها لتجنب ما يسببانه من الصداع ليموت الزميل منذ سنوات ويظل سيمينتوف.

وحيال رؤيته للأوضاع السياسية فى أفغانستان فإن سيمينتوف ليس بمتفائل بتوقعه عودة طالبان للسلطة حيث يقول عنهم "أولئك الأشخاص جلبوا الدم والإرهاب لكابول ولا انتظر الخير من وراء مثلهم".

ويأيد سيمينتوف الرئيس الأفغانى أشرف غاني الذى يقول عنه: "أحبه لأنه لم يكن لصا يوما ما علاوة على أنه يحارب الفساد".

ويضيف سيمانتوف: "لا يحب أحد أن يرى طالبان مجددا وإذا كانوا يريدون الإندماج مع الشعب الأفغانى فعليهم نبذ ممارساتهم العنيفة التى انتهجوها قديما وخاصة بخصوص حقوق المرأة ولا أظنهم يتغيرون".

وعلى عكس بقية الدول لم تكن هجرة اليهود من أفغانستان بسبب اضطهاد الشعب الأفغانى لهم فعرقية الباشتون ذات الأغلبية والتى يتحدر منها قيادات طالبان تولى احترامًا كبيرًا لليهود حيث كان الملك الأخير لأفغانستان محمد ظهير شاه ينسب نفسه لسلالة بنيامين من بنى إسرائيل.

ويستذكر سيمينتوف سبب هجرة اليهود حينما بدأ الجيش الأحمر السوفييتى باجتياح دول آسيا الوسطي حيث كانوا يقتلون اليهود المتدينين حسب قول سيمنتوف ما دعى معظم اليهود للهجرة لإسرائيل أو أوروبا أو أمريكا ولكنه وحيدا قرر البقاء فى أفغانستان.

فى منطقة شارينا الراقية بالعاصمة كابول توجد المطاعم التركية والإيطالية والإيرانية والكافيهات الحديث المضيئة وفى وسط كل ذلك توجد منطقة الزهور التى يقوم وسطها المعبد العتيق الذى يقيم فيه سيمانتوف الذى يعرفه جيرانه بمعطفه وطاقيته اليهودية المميزة حيث يعتبره البعض شخصا مسليًا والآخرون يرونه رجلا صفراويا خبيثا ولكن الكل يجمع على أنه محبوب لديهم.

تعد غرفة سيمينتوف جزأ من المعبد ذاته بينما يقدم الرجل أحيانا علي تأجير غرف المعبد لأفغان آخرين من أجل اكتساب الرزق بينما يجنى أموالا أخرى من السائحين الذين يزورونه من وقت لآخر.

وعن أسرته يقول سيمينتوف: "زوجتى وأبنائى ذهبوا لإسرائيل وزرتهم ذات مرة ولكنى لم أتحمل البعد عن وطنى أفغانستان طويلا لذلك قررت العودة".

وفى كل سبت يعكف سيمنتوف على تنظيف وتهيئة قاعة الصلاة بالمعبد ليصعد بعدها علي المنبر ويتلو من التوراة وكان فى بعض الأحيان يزوره الصحفيون اليهود من حول العالم ليشاركوه صلواته فى كل سبت وهذا ما جعله يحصل على شهرته كآخر يهودى فى أفغانستان.

وعن عهد الشيوعية يستذكر سيمنتوف قائلا عن الرئيس الشيوعى الأخير محمد نجيب الله: "كان رجلا جيدا ولم نر منه أى سوء ولكن سلفه بابراك كارمال هو من تسبب بكل الفظائع بحق اليهود إبان فترة حكمه".

وخلال مقابلته أخرج سيمنتوف بطاقة تجنيده بالجيش الأفغانى إبان حكم الرئيس محمد داوود خان والتى ينظر إليها بكثير من الفخر.

وبسيطرة طالبان على أفغانستان منتصف التسعينيات اضطر سيمنتوف للفرار إلى إسرائيل ولكنه ورغم نصيحة أقاربه بالبقاء فيها قرر العودة أخيرا لأفغانستان عبر الحدود الإيرانية ليستقر فى معبد كابول ولكنه لم يجد نفسه وحيدا إذ تشارك معه المعبد أخوه فى الديانة إسحاق ليفى بينما لم يكن تشاركهم لنفس العقيدة بالأمر الكافى لجعلهم أصدقاء لينشأ صراع بين الطرفين علي من يملك المعبد.

بادر ليفى بإصدار شائعات عن تحول سيمنتوف للإسلام تارة وليشكوه لحكومة طالبان على أنه يبيع الخمور تارة فلم يقف سيمنتوف مكتوف اليدين ليشكو زميله بدوره على أنه يمارس السحر الأسود الذى تصل عقوبته للقتل عند طالبان.

ضجرت سلطات طالبان من شكاوى الاثنين ومكايدتهما بعضهما البعض فقررت سجنهما ولكن ذلك لم يوقفهما عن الشجار داخل السجن وإصابة شرطة طالبان بالصداع لتقرر أخيرا طردهما من السجن لتجنب إزعاجهما.

وعن ليفى يقول سيمنتوف: "لا أستطيع وصفه بالكلب لأن الكلب أفضل منه فقد تسبب لى ليفى بكثير من المتاعب وسجننى طالبان وقاموا بضربى كثيرا بسبب أكاذيبه".

وأضاف سيمنتوف: "أراد ليفى انتزاع المعبد منى ولكن حمدا للله أنه فشل فى تحقيق ذلك".

توفى ليفي منذ عام 2005 ليترك المعبد كله لسيمنتوف يديره بلا منازع.

ويقول سيمنتوف أنه أثناء ذروة خلافه مع ليفى وسجنهما معا لاحقا تمت سرقة ألواح توراة تاريخية من المعبد ليتهم وزير داخلية طالبان حينها خير الله خيركوا بفعل ذلك قائلًا: "أعلم أن خير الله مشغول اليوم بمباحثات السلام ولكنه التوراة الخاص بنا وعليه إرجاعه".

وبسؤال خيركوا عن سيمنتوف أجاب ضاحكا وهو يتناول طبق الحلوي فى إحدي مطاعم العاصمة القطرية الدوحة قائلًا: "نعم تسبب لي توراة سيمنتوف كثير من المتاعب فأثناء اعتقالى بجوانتنامو عذبني الأمريكيون كثيرا لأعترف بمكان التوراة ويبدوا أن لوبى اليهود فى نيو يورك ضغط كثيرا لنيل التوراة".

ويضيف خيركوا: "لا أعلم شيئا عن التوراة منذ أخذته لقندهار واستلمه القيادى فى الحركة نور جلال".

ورجح محلل أفغانى أن تكون التوراة ضاعت من طالبان خلال أحداث الغزو الأمريكى ليسطوا عليه تجار السوق السوداء ولكنه لم يعد لإسرائيل بل اشتراه أحد آخر.

ويقسم سيمنتوف أنه سيظل يبحث عن التوراة لآخر يوم بحياته حيث يقول: "يظنون أن التوراة يساوى ملايين ولكنه يساوى الكثير لدينا نحن اليهود".

ويتوقع سيمنتوف أن يعود اليهود الأفغان لوطنهم حال حدوث سلام واستقرار الوضع حيث يقول: "لدى إتمام السلام سيعود المجتمع اليهودى ليستثمر ويساهم فى بناء أفغانستان مع شعبها فوطننا هو قلب آسيا وموارده كثيرة ولكن لن نستطيع الانتفاع بها دون أن يكون السلام والأمن أولا".