العراق: 4 قتلى و13 جريحا في أحداث القنصلية الايرانية في كربلاء

لقى أربعة عراقيين مصرعهم وأصيب 13 آخرون فى الأحداث الدامية التى وقعت بمحيط القنصلية الإيرانية بمحافظة كربلاء العراقية أمس الأحد.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية "نينا" عن مصدر مسئول فى دائرة صحة كربلاء اليوم الاثنين، قوله إن الأحداث التى شهدتها المحافظة أمس أسفرت عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 13 آخرين من بينهم تسعة من القوات الأمنية.مشيرا إلى أنه تم نقل المصابيين إلي المستشفى فورا لتلقى العلاج.

كان المتظاهرون العراقيون في مدينة كربلاء، قد رشقوا مبنى القنصلية الإيرانية بالحجارة،بعد أن طوقوها من عدة جهات، وأضرموا النيران في أحد جدرانها.