الحكومة الألمانية ترى في «لجان الحماية الشعبية» بوادر للإرهاب اليميني

ترى الحكومة الألمانية أن ما يسمى بـ"لجان الحماية الشعبية" تشكل "بوادر لمخاطر إرهابية يمينية".

وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أن هناك انتقال من الدفاع المدني "إلى دفاع غير مصرح به عن الأمن والنظام بمنأى عن احتكار الدولة للعنف أو إلى ممارسة العنف".

وذكرت الوزارة في الرد، الذي نشرته صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، أن اليمينيين المتطرفين يزعمون أن الدولة عاجزة عن ضمان الأمن والنظام، ولذلك فإنهم يريدون تولي هذه المهمة.

وبحسب بيانات الحكومة، يسعى المتطرفون إلى هدف آخر: "الغرض هو إرهاب الأجانب أو الخصوم السياسيين عبر تواجد لجان حماية شعبية يمينية متطرفة".

ووفقا لمعلومات الحكومة الألمانية، يوجد في كافة الولايات تقريبا حاليا مثل هذه اللجان. ولم تذكر الوزارة بيانات عن عدد أعضاء هذه اللجان أو المشاركين في دوريات الحماية.

ومن جانبها، طالبت خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولا يلبكه، في تصريحات للصحيفة سلطات الأمن بالتصدي لمثل هذه اللجان بحسم.