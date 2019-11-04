 الرئيس الصيني يدعو لاحراز تقدم في مجال التكنولولجيات الأساسية - بوابة الشروق
الإثنين 4 نوفمبر 2019 3:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

الرئيس الصيني يدعو لاحراز تقدم في مجال التكنولولجيات الأساسية

بكين - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 3:13 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 3:13 ص

قال الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ستدعم الشركات التي تملك تكنولوجيات أساسية لكي يتم إدراجها في بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

جاء ذلك خلال زيارة للرئيس الصيني إلى مدينة شنغهاي، وفقا لما ذكرته صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية، مشيرة إلى أن شي سوف يلقي خطابًا رئيسيًا يوم غد الثلاثاء في معرض الاستيراد الدولي الصيني في شنغهاي.

ومن المتوقع أن تشارك في المعرض السنوي أكثر من 3000 شركة من حوالي 150 دولة ومنطقة في العالم.

يذكر أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يحضر فيها شي حفل الافتتاح. ومن المقرر أن يزور أجنحة في المعرض مع زعماء أجانب، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك