السبت المقبل انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي «ديستنشن أفريكا»

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "ديستنشن أفريكا" يوم السبت المقبل في القاهرة ، الذي ينظمه المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، في بيان له اليوم الاثنين، أن المعرض يعد أكبر المعارض المقامة في مصر، وهو متخصص في لقاءات العمل الثنائية مع أكبر الشركات والماركات العالمية، ويقام على مساحة 1500 متر مربع ويضم أكثر من 150 شركة مصرية مُصدِرة لمنتجات القطاعات النسجية، كما يضم بعض العارضين من دول القارة الإفريقية، مثل تونس والمغرب والجزائر من شمال إفريقيا، ومن جنوب إفريقيا روندا وإثيوبيا.

وأضاف أن المعرض يستهدف التأكيد على مكانة مصر في مجال توريد كافة منتجات القطاع من الألياف، والغزل، الأقمشة، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية والإكسسوارات.

جدير بالذكر أن القطاعات النسجية المصرية مثلت 3% من الناتج الصناعي المحلي في عام 2018، وتضم أكثر من 4500 مصنع بإجمالي عمالة تصل إلى 1.5 مليون عامل، واستثمارات أجنبية تتعدى 500 مليون دولار.

كما حققت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 2 مليار و264 مليون دولار، محققة 1% معدل نمو مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وتأتي صادرات الملابس الجاهزة على رأس قائمة المنتجات الأكثر تصديراً بواقع مليار و261 مليون دولار، يليها صادرات الغزل والمنسوجات بإجمالي 640 مليون دولار، ثم المفروشات المنزلية التي بلغت 364 مليون دولار خلال تلك الفترة.

وفي ما يخص الأسواق التصديرية للقطاعات النسجية..تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بواقع 820 مليون دولار وبمعدل نمو 17% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 يليها دول الاتحاد الأوروبي بإجمالي صادرات 717 مليون دولار ثم أسواق الدول العربية في المرتبة الثالثة.

من جانبه..أفاد مجدي طلبة رئيس المجلس بأن معرض "ديستنشن أفريكا" يمثل فرصة هائلة لصادرات القطاعات النسجية بمصر للنفاذ إلى الأسواق العالمية سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية، أو اختراق أسواق تصديرية جديدة، حيث يتيح الإمكانية والبيئة الملائمة لعرض ما يمتلكه القطاع من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة على زيادة الصادرات بالإضافة إلى أنه يعد بمثابة بوابة لنفاذ المنسوجات، من الملابس والمفروشات المصرية إلى تلك الأسواق، ويسهم في إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاق أغادير في قطاع الصناعات النسجية وتوجيهها إلى الأسواق العالمية خاصة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتوقع أن تشهد دورة هذا العام الكثير من النجاحات التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة من زيادة الصادرات أحد أهم الركائز في إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعة 2016 /2020؛ إذ أصبح المعرض يتمتع بشهرة عالمية وذاع صيته بين دول أفريقيا، أمريكا، والدول الأوروبية، وهو ما يتأكد ذلك من تزايد إقبال المشترين على الحضور وصولاً إلى ما يقرب من 300 مشتري من مختلف دول العالم؛ ليشهدوا نتاج 20 عامًا من الخبرة في تصنيع وتصدير المنتجات النسجية.

وأشار إلى أن المعرض يمثل أيضاً فرصة لاكتشاف مهارات وقدرات العارضين من مختلف الثقافات لتصنيع الملابس والمنسوجات التقليدية، ولا يقتصر المعرض على التعاون بين الدول الإفريقية فقط، بل يهدف إلى ربطهم بجميع دول العالم وخاصة القوى التجارية والصناعية الكبرى.

ويقام على هامش المعرض عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية تعرض كافة مناحي الاستدامة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وما يقوم به المجلس بالاشتراك مع عدد من المشروعات لتمكين شركات القطاع من تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة كأحد أهم العوامل الضرورية للتواجد بالسوق العالمي.

كما ستتم مناقشة التغيرات في الاقتصاد العالمي وتأثيره على أنظمة التجارة الإفريقية، وعرض الإستراتيجيات التي يجب أن تتبعها الدول الإفريقية في تحقيق التقدم في التجارة العالمية من خلال الإدارة السليمة لسلاسل التوريد وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة القوة الإنتاجية للدول الإفريقية، مع التأكيد على كون مصر مركزاً رئيسياً لتصنيع وتصدير منتجات القطاعات النسجية بقارة أفريقيا.