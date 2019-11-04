رئيسة مدينة بالشرقية تضبط طالبات يشربن «الشيشة» داخل كافيه بصحبة طلاب

أكدت منال الغندور، رئيسة مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، إنها ضبطت عددًا من الطالبات والطلاب، تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 عاما، بعد هروبهم من المدارس التابعين لها أثناء اليوم الدراسي، يجلسون بأحد الكافيهات بدائرة المركز ويدخنون "الشيشة"، بينهم 3 طالبات من مدينة الزقازيق، بصحبة طلاب بالمرحلة الإعدادية والثانوية العامة.

وأضافت رئيسة مجلس المدينة، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أنها حال قيادتها حملة لإزالة قاعة بأحد الأبراج المعروفة ببندر المدينة، لاحظت وجود عدد كبير من الطلاب والطالبات داخل كافيه يقع بالدور الثاني من البرج، وذلك خلال اليوم الدراسي.

وتابعت أنها بمجرد دخولها القاعة، شاهدت الطالبات بصحبة طلاب يدخنون الشيشة، وأنه تم تسليمهم إلى أولياء أمورهم وأخطرت مديرية التربية والتعليم بذلك.

وأوضحت أنها سوف تقوم بحملة تطهير لجميع الكافيهات بالمدينة، وأنها لن تسلم الفتيات لأولياء أمورهن إلا عن طريق قسم الشرطة إذا تكرر الأمر مرة أخرى، وأصدرت قرارا بغلق الكافيه.