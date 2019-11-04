بدء محاكمة رجل متهم بقتل سائحة بريطانية في نيوزيلندا

بدأت اليوم الاثنين، محاكمة رجل متهم بقتل السائحة البريطانية جريس ميلاني، في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا العام الماضي، باختيار هيئة محلفين.

وتمنع المحكمة الكشف عن اسم المشتبه به، البالغ من العمر 27 عاما، والمتهم بقتل السائحة الشابة البالغة من العمر 21 عاما، بين يومي الأول والثاني من ديسمبر من عام 2018. وكان الجاني قد أقر بأنه غير مذنب في الاتهامات الموجهة إليه أمام جلسة للمحكمة في يناير الماضي.

وكانت ميلاني فقدت عشية عيد ميلادها الثاني والعشرين، بعد أقل من أسبوع من وصولها إلى نيوزيلندا، أثناء تجولها هناك في أواخر نوفمبر. وكانت شوهدت لآخر مرة مع المتهم، بينما كانا يدخلان أحد الفنادق في وسط أوكلاند، في ساعة متأخرة من يوم الأول من ديسمبر.

وتم اكتشاف جثتها بعد أسبوع، في منطقة أحراش تقع على بعد نحو 25 كيلومترا من وسط أوكلاند، وذلك بعد يوم من القاء القبض على المتهم.

ونقل "راديو نيوزيلندا" عن القاضي سيمون مور قوله للمحلفين المحتملين، إن: "اختفاءها، الذي تلاه تأكيد وفاتها، أثار بقوة اهتمام وسائل الإعلام والتعليقات العامة، هنا وفي الخارج".

وأشار القاضي إلى "تنظيم وقفات في ذكراها، بأنحاء البلاد، وكانت هناك مسيرات وفعاليات عامة أخرى".

ومن المتوقع صدور بيان افتتاحي بعد غد الأربعاء، كما من المتوقع أن تستمر المحاكمة لخمسة أسابيع، حيث ستستمع المحكمة إلى 36 شاهدا.