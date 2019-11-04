الصين تدعو أمريكا إلى وقف إثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي

دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، إلى وقف إثارة الاضطرابات فيما يتصل بقضية بحر الصين الجنوبي، واحترام الجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل تسوية الخلافات عبر الحوار.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم، تعليقا على تنديد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في تايلاند بما وصفه بـ "الترهيب" الصيني في بحر الصين الجنوبي.

وقال شوانغ إن "الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي مستقر بوجه عام بفضل آليات التعاون والتشاور التي وضعتها الدول المعنية في المنطقة، وإن الولايات المتحدة ليست طرفا معنيا في القضية، وإنه يجب احترام جهود الصين ودول جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بتسوية النزاعات عبر الحوار".

وأضاف أن الصين ودول آسيان ستواصل المشاورات بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي من أجل حماية السلام والاستقرار في المنطقة بشكل فعال، مشيرا إلى أن وصف دول المنطقة للعلاقات مع الصين بأنها "ديناميكية" هو أفضل رد على محاولات (الولايات المتحدة) الإضرار بالعلاقات بين الجانبين (الصين ودول آسيان).