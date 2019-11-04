سناتور روسي: لا مؤشرات تلوح في الأفق بخصوص استئناف الحوار بين المشرعين الروس والأمريكيين

استبعد قنسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى في برلمان الاتحاد الروسي)، اليوم الاثنين، مسألة استئناف الحوار بين المُشرعين الروس والأمريكيين في الوقت الراهن.

وقال كوساتشيف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إنه لا مؤشرات تلوح في الأفق حاليًا بخصوص هذا الشأن، فهناك إجماع في الآراء ضد روسيا داخل الكونجرس الأمريكي"، مؤكداً أن المشرعين الروس مستمرون في اجتماعاتهم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لمناقشة سُبل إعادة التعاون بين مُشرعي البلدين، لافتًا إلى أن مؤيدي هذه الفكرة يمثلون أقلية داخل

الكونجرس.

وأضاف أنه التقى السناتور الأمريكي مايكل لي في موسكو سبتمبر الماضي، موضحًا "مثل هذا النوع من الاجتماعات يتركز على إعادة التعاون بين مشرعي البلدين"، مؤكداً أن لي وغيره وجدوا أنفسهم أقلية عند عودتهم إلى واشنطن؛ لأن أغلب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لم يدعموا فكرتهم، لذلك فلا توجد انفراجة حقيقية في العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنه من غير المرجح أن تحدث في المستقبل القريب، على حد قوله.