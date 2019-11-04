أحمد رفعت يرفض الكشف عن أسباب رحيله عن الزمالك

رفض أحمد رفعت، لاعب الاتحاد السكندري، الكشف عن أسباب رحيله عن الزمالك في نهاية الموسم الماضي.

وقال رفعت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «القاهرة والناس»: «رحلت عن الزمالك لأسباب عديدة لا أريد الحديث فيها، الموضوع انتهى، لا أحب أن أكون سببا للصداع بأي نوع من الأنواع للنادي الذي لعبت له، ما حدث حدث سواء كنت مذنبا أو مظلوما».

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري: «سأبذل أقصى جهد لي لتحقيق أهدافي مع الاتحاد، ألعب معارا لمدة موسم، الوضع مستقر جدا في الاتحاد، إدارة النادي قوية، والجمهور عامل محفز للاعبين، وجهاز فني مميز، لذا كل اللاعبين يظهرون بأفضل مستوى».

وعن الفوز على المحرق البحريني في البطولة العربية، قال: «كانت مباراة قوية ضد فريق منظم، ولم نفز بسهولة، وخلقنا فرصا كثيرة، فزنا بنتيجة جيدة ولم يدخل مرمانا هدفا».

وأتم: «نسير بخطى جيدة بفضل الالتزام بتعليمات المدير الفني طلعت يوسف، لم يدخل مرمانا سوى هدف أو اثنين في أول 8 مباريات، وهذا معدل جيد، وسجلنا أهدافا عديدة، ونسعى للسير بنفس المعدل».