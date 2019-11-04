تداول 22 سفينة وشحن 3500 طن رخام بموانئ بورسعيد

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ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي السفن المتداولة اليوم الاثنين، بلغت 22 سفينة و3500 طن صودا كاوية من الميناء.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادرته 6 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، والسفينة ZAMZAM للبضائع عامة التي ترفع علم توجو لشحن 3500 طن صودا كاوية من الميناء، وغادرته سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة.

وأشارت إلى تواجد سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة على الأرصفة بميناء غرب، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.