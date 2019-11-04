براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية «الإضرار بالاقتصاد القومي»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة أحمد محمد أحمد أبو زيد، في إعادة إجراءات محاكمته لاتهامه بتمويل الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

يُذكر أن المتهم ضمن المتهمين في قضية اتهام حسن مالك وآخرين بالإضرار بالاقتصاد القومي، وتمويل الإرهاب، والتي سبق الحكم فيها على المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في غضون 2015، ارتكب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.