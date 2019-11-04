عبد المهدي يجتمع مع وفد لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي

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صرح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الأحد، بأن بلاده تحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع محيطه العربي والإقليمي.

وقال عبد المهدي خلال اجتماعه مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس، آدم سميث "إن الحكومة جادة بعملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها وماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية وقدمت العديد من مشاريع القوانين التي تلبي حقوق ومطالب الشعب العراقي في إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية، وتحقيق تطلعات العراقيين في العيش الكريم"، بحسب بيان حكومي.

وأضاف: "نسعى إلى زيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات، وتوفير أجواء آمنة ومستقرة تساعد على دفع عجلة الإعمار والبناء وتشغيل الشباب".

من جهته، أكد رئيس الوفد الأمريكي "استمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وبالأخص مكافحة الإرهاب، والتنسيق مع الحكومة العراقية فيما يخص التعاون العسكري".

وأضاف نحن ندعم "الحكومة العراقية وإجراءاتها الإصلاحية، وأدائها لواجباتها الدستورية، ولجهودها في الاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي".

وبحسب البيان "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الخطط والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة العراقية".

ويشهد العراق احتجاجات للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وباسقاط الحكومة وبحل البرلمان.