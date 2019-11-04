تحدث محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس الزمالك، عن كواليس إصابته، التي لحقت به في الـ30 من شهر يونيو الماضي مع المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه تلقى رسائل دعم كبيرة خلال الفترة الماضية من العديد من اللاعبين.

وأضاف "جنش" خلال حواره التلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، مساء أمس الأحد: "الإصابة جاءت وقت المران وليست بسبب أي أحد".

وتابع "الإصابة جعلتني أكثر عقلانية، جعلتني أرى العديد من الأمور التي لم أكن ألاحظها من قبل".

وأوضح "لم أُصدق كل مكالمات الدعم التي حصلت عليها عقب الإصابة، لاعبو الأهلي بالكامل تحدثوا معي وكذلك لاعبو الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري وإنبي وبتروجت وكل الفرق".

وأكمل حديثه قائلا: "لاعبون لم أكن على علاقة قوية معهم، تحدثوا معي ودعموني قبل وبعد العملية. فوجئت للغاية من ذلك ولا أجد كلمات شُكر مناسبة لهم، أشكرهم بشدة وأشكر مجلس إدارة الزمالك بالكامل ورئيس النادي وأمير مرتضى منصور على دعمهم لي طوال الفترة الماضية".

وفي سياق متصل، تحدث "جنش" عن أزمة مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك، قائلًا: "جلست مع أمير مرتضى وتحدثنا عن كل شيء وقتها وكان هناك حالة من سوء التفاهم بيننا وانتهى كل شيء".

وأشار "أعرف أنني أخطأت بحديثي عن الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتذرت عن ذلك، مرتضى منصور يعرف جيدا أنني لا أفتعل أي أزمات ومن هنا انتهت الأزمة".

وأردف "الإصابة تؤثر كثيرا على نفسية أي لاعب وتجعلك غاضبا وتمر بلحظات صعبة للغاية ولذلك فأنت معرض لارتكاب الأخطاء".

وكشف "خلال الأيام القليلة المقبلة سأوقع على عقود تجديد عقدي مع الزمالك، أرغب في الاستمرار مع الزمالك مدى الحياة".

وتطرق جنش للكشف عن كواليس خاصة بمساعدة محمد صلاح له عقب تعرضه للإصابة، كاشفًا: "في البداية صلاح تحدث معي بعد إصابتي وعرض علي المساعدة بالعلاج في لندن، أخبرني بأنه مستعد لمساعدتي في أي شيء ولكنني أخبرته أن الأمور تسير على ما يرام".

وأكمل "بعد ذلك بفترة طويلة وقبل فك قدمي من الجبس، كان لابد من التواصل مع طبيب تأهيل خاص، وقتها تحدثت مع محمد أبو العلا –طبيب منتخب مصر- الذي لم يتركني نهائيا طوال فترة الإصابة".

واستكمل "محمد أبو العلا أخبرني بأن طبيب التأهيل الخاص بمحمد صلاح يعد جيدا جدا، وهنا تحدث طبيب المنتخب مع صلاح، بعدها صلاح تحدث معي وسألني; هل تريد التأهيل مع نفس طبيبي، طبيب التأهيل الذي رافق صلاح قبل كأس العالم، أم مع طبيب آخر؟ وأخبرته إن محمد أبو العلا يقول أنه من الأفضل أن يكون التأهيل مع نفس الطبيب".

وقال "صلاح تحدث مع طبيب التأهيل الخاص به ورتب لي كل الأمور وفي النهاية سافرت إسبانيا في نفس مكان تأهيله، صلاح دعمني وساعدني بشدة وآخرها مكالمة منذ أيام قليلة، ولا أعرف ماذا أقول له. أشكره بشدة على ذلك".

وأوضح "المكالمة الأخيرة مع صلاح كانت لترتيب الخطوات الأخيرة من العلاجن الآن سأسافر مرة أخرى إلى إسبانيا في الـ 15 أو 16 أو 17 من هذا الشهر، بعدها سأعود إلى مصر من جديد للمرحلة الأخيرة من التأهيل".

واختتم تصريحاته، "المتعة هي أهم شيء في كرة القدم، لا أُركز في هتافات أو أي أمور أخرى خلال المباريات، فقط أريد الاستمتاع والانتصار".