الاتحاد الأوروبي ينتقد استمرار الأنشطة «الاستيطانية» الإسرائيلية في الضفة الغربية

انتقد الاتحاد الأوروبي، استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية - وذلك على خلفية موافقة السلطات الإسرائيلية خلال شهر أكتوبر الماضي على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة أنباء " آكي " الإيطالية عن مايا كوسيانيتش ، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، فيديريكا موجيريني، أن موقف الاتحاد الأوروبي من هذه المسألة يظل واضحا وثابتا ، حيث يعتبر أن كل نشاط استيطاني "غير قانوني " بموجب القانون الدولي، حيث يقوض قابلية حل الدولتين ، واحتمالات السلام الدائم، منوّهة إلى القرار الأممي رقم" 2324".

وأعربت عن قلق (بروكسل) إزاء تصريح السلطات الإسرائيلية بناء نفق جديد يتجاوز بيت لحم إلى الغرب، مشيرة إلى أن بناء إسرائيل طرق بديلة تربط المستوطنات بالبؤر الاستيطانية عبر الالتفاف حول البلدات والمدن الفلسطينية، يعزز "تجزئة " الضفة الغربية.

وجدد الاتحاد دعوته لإسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشيا مع التزاماتها الدولية، مؤكدا دعمه لاستئناف مفاوضات هادفة نحو حل الدولتين، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين.