مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 12 أستاذا بكليات الطب والعلوم والتربية الرياضية

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وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على قرارات تعيين 12 أستاذًا بكليات الطب والعلوم والتربية الرياضية.

ونصت القرارات على تعيين 5 أساتذة بكلية الطب وهم الدكتورة علا عبد الحليم محمد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وكل من الدكتورة حنان الديك محمد والدكتورة أمل محمد إبراهيم بقسم الطفيليات الطبية، والدكتورة هبة كمال محمد بقسم التشريح الآدمى وعلم الاجنة، والدكتور محمد مقبول أحمد مقبول بقسم جراحة التجميل بالكلية.

وشملت القرارات تعيين 4 أساتذة بكلية التربية الرياضية وهم الدكتورة منى عبد المنعم عبد المعبود بقسم الإدارة الرياضية والترويح، والدكتور صالح عبد الجابر مهران بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة، والدكتور محمود فاروق صبرة بقسم علوم الصحة الرياضية، والدكتور وليد ابراهيم أحمد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بالكلية.

كما تضمنت القرارات تعيين 3 أساتذة بكلية العلوم وهم كل من الدكتور عبد الباسط عبد الحميد محمد والدكتور على محمد صديق بقسم الرياضيات، والدكتور عماد عبد العزيز أحمد بقسم علم الحيوان والحشرات بالكلية بالجامعة.