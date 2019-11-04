مخاوف من وفاة 12 شخصا بعد انقلاب قارب في أوغندا

قالت الشرطة إن هناك مخاوف من وفاة 12 شخصا، اليوم الاثنين، بعد أن انقلب قارب في بحيرة في أوغندا.

وقال المتحدث باسم الشرطة جوليوس هاكيزا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القارب الذي كان محملا بالأسماك والأخشاب كان يحمل 18 شخصا عندما انقلب صباح اليوم الاثنين في بحيرة ألبرت شمال غربي البلاد بسبب الرياح القوية.

وأضاف هاكيزا أنه تم إنقاذ ستة أشخاص، لكن 12 شخصا آخرين مازالوا في عداد المفقودين، مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وتقع حوادث القوارب بشكل متكرر في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، ويرجع ذلك في الغالب إلى الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية ولجوء الأشخاص لقطع مسافات طويلة باستخدام القوارب الخشبية القديمة.