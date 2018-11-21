الجيش يرجئ سحب القوات في شرق أوكرانيا

أرجأ الجيش الأوكراني سحب القوات في الجزء الشرقي المضطرب من الجمهورية السوفيتية السابقة الذي كان مقررا أن يبدأ اليوم الاثنين.

اتهم الجيش الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك بعدم الإذعان لوقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش على موقع فيسبوك اليوم الاثنين أن أحد شروط الانسحاب كانت وقفا لإطلاق النار يستمر سبعة أيام حددته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقالت المنظمة أنه في بلدة بيترفسكي، جرى خرق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد قال إن سحب القوات والمعدات سوف يبدأ يوم الاثنين. وكان الانفصاليون قد أشاروا إلى أنهم مستعدون لأن يبدأوا فورا عملية انسحاب لمسافة كيلومتر من خط الجبهة.

وإلى جانب نزع السلاح في ستانيتسيا لوهانسكا وزولوتي الواقعتين في منطقة لوهانسك، فإن الانسحاب من بيتريفسكه هو أحدث شرط لعقد اجتماع بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر.

وعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بدور الوسيط في محادثات لإنهاء الصراع الذي يرجع إلى عام 2014.

وجدد دميتري بيسكوف، وهو متحدث باسم الكرملين، أمس الأحد أنه يجب الوفاء بالشروط المسبقة لمثل هذا الاجتماع. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، قتل نحو 13 ألف شخص في الصراع.