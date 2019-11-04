مهرجان القاهرة يطلق اسم المدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله على جائزة الجمهور

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تفاصيل الدورة الـ41، والتي تقام خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 150 فيلما تمثل 63 دولة من بينها 18 فيلما يعرض عالميا للمرة الأولى، و17 في عرضها الدولي الأول، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده إدارة المهرجان، الآن بأحد فنادق القاهرة، تم الإعلان عن إطلاق اسم المدير الفني للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله، على جائزة الجمهور، بقيمة 20 ألف دولار، ضمن برنامج تكريمه الذي أعلن عن جزء من تفاصيله قبل شهرين تقريبا، بإطلاق اسمه على الدورة الـ41، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا لها، وتذهب جائزة الجمهور لأحد أفلام المسابقة الدولية، وتمنح مناصفة بين المنتج والشركة التى ستقوم بتوزيع الفيلم فى مصر.

ويقام الآن المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم «احكيلي» المشارك في المسابقة الدولية للدورة الـ41.

وكان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة الـ41 بعرض فيلم «الأيرلندي» للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أعلن أيضا عن منح جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج المصري الكبير شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب، كما أعلن عن منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.