تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدي على محامي المحلة 15 يوما

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنج أول المحلة، اليوم الاثنين، قرارا بتجديد حبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، معاون مباحث قسم أول المحلة للمرة الثالثة والمتهم بالتعدي بالضرب على المحامي "أحمد رمزي علوان"، أثناء سيره بالطريق العام 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قد أعطى توجيهاته الى رئيس نيابة أول المحلة بمباشرة كافة إجراءات التحقيق فى واقعة تعدي ضابط شرطة معاون مباحث قسم أول المحلة على محامي بالضرب أمام أعين أسرته بشارع البحر بمنطقة سوق الحنفي التجارية وداخل ديوان القسم.

وباشرت النيابة العامة دورها في الاستماع إلى أقوال المحامي الضحية "أحمد رمزي" الضحية والذي اتهم فى بلاغه الرسمي الملازم عبد الرحمن الشبراوي، معاون مباحث قسم أول المحلة بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل وسلاح الميري عقب مشادة كلامية ووابل من السباب، من جانبه أثناء تواجده بنقطه كمين سوق الحنفي للمصوغات بدائرة القسم.

وشددت النيابة العامة على سماع أقوال المتهم في الواقعة وشهود العيان، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة والتحفظ على الضابط المتهم داخل مبنى قوات الأمن لحين انتهاء التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة مع المتهم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان الضابط المتهم قد قال في تحقيقات النيابة العامة عن المجني عليه "شتمني بأفراد عائلتي وركن السيارة في مكان ممنوع أمنيا وفق الدواعي الأمنية وحالة التأهب القصوى التي تشهدها شوارع المدينة العمالية في الوقت الحالي، ونتيجة لتطاوله كوني ضابطا وبرفقته أفراد الشرطة دفعنا لاقتياده لديوان القسم لمقاومته السلطات وتجاوزه في حقنا جميعا".

وأشار الضابط المتهم بقوله "فعلا مارست دوري القانوني في المرور على كافة الخدمات الأمنية بمحيط دائرة القسم، ولكني فوجئت بقيام المحامي "دون علمي لهويته" بركن سيارته أمام سوق الحنفي والمعين به خدمات أمنية لتأمين أرواح المواطنين ضد أي أخطار محتملة وطوارئ مواجهة أحداث الإرهاب والشغب في الوقت الحالي".

وكان وزير الداخلية قد قرر إيقاف الملازم أول معاون مباحث قسم أول المحلة عن العمل، وإحالته للتحقيق بالشؤون القانونية والنيابة العامة لاعتدائه على أحد المحامين بالضرب بالأيدي أثناء سيره برفقه أفراد أسرته بشارع البحر أمام منطقة سوق الحنفي بالمحله الكبرى.

وأمرت المحكمة بحبسه على ذمة التحقيقات مرتين قبل أن تصدر قرارها الثالث اليوم بتجديد حبسه.