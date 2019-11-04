الرئيس اللبناني: لابد من الحوار مع المتظاهرين

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لابد من الحوار مع المتظاهرين؛ من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة.

وأضاف حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين، أن الإصلاحات التي اقترحها من شأنها تصحيح مسار الدولة، واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب.

وانطلقت أمس الأحد، مسيرات لمناصري «التيار الوطني الحر» باتجاه بعبدا، دعمًا للرئيس «عون» وتأكيدًا على المطالب الشعبية ومحاربة الفساد.

ووجه «عون» في كلمته بالأمس، من قصر بعبدا تحية لمناصريه المحتشدين أمام القصر، أكد فيها أن السلطات اللبنانية رسمت خريطة طريق للمرحلة المُقبلة.