السكة الحديد: تشغيل 4 قطارات إضافية بداية من الغد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل 4 قطارات بعربات مميزة كخدمة جديدة للركاب وهي ( قطار ركاب رقم 360 بين الزقازيق / القاهرة، وقطار 699 القاهرة / إيتاي، وقطار 700 إيتاى / القاهرة، وقطار 1417 بين القاهرة / الزقازيق، اعتبارًا من غد الثلاثاء، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم أيضا تعديل تركيب قطارات 667/676/683 والقطارات 666/685/694 على خط (القاهرة / إيتاي) و(ايتاي / القاهرة) بعربات مميزة بدلًا من العربات المطورة.

وأضافت أنه نظرًا للكثافة العالية للركاب على خط بنها ـ ميت غمر، تقرر تعديل تركيب القطارات أرقام 819/821/823/825/827/829/831/817/837/839 والقطارات أرقام 820/822/824/826/ 828/ 830/ 834/ 836 /838 / 840 بعربات محسنه بدلا من المطورة وذلك ضمن عقد تحسين 200 عربة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وتم التأكيد على تواجد أفراد الأمن الإداري وعمال النظافة التابعين للهيئة داخل القطارات للمحافظة عليها ونظافتها للظهور بالمظهر المشرف أمام الجمهور.