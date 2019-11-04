احتجاج عشرات القضاة أمام المحكمة العليا الجزائرية

تجمع عشرات القضاة اليوم الاثنين، أمام المحكمة العليا بالعاصمة الجزائرية تنديدا بالقمع الذي تعرض له زملاء لهم بمحكمة وهران غربي البلاد أمس الأحد.

ورفع القضاة الذيم كانوا يرتدون اللباس الرسمي، لافتات حملت شعارات عديدة منها " الاستقلال مطلب الشعب والقضاة"، و" العدالة فوق كل قوة" و" القضاة النزهاء يتطلعون للاستقلال".

وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد 24 ساعة من تدخل قوات مكافحة الشغب لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، بطلب من النائب العام لفتح مكاتب القضاة بمحكمة وهران الرافضين لحركة تنقلات القضاة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا.

وشهدت العديد من المحاكم في العاصمة الجزائر يوم الاثنين، انتشارا أمنيا غير مسبوق بهدف منع وقفات احتجاجية لقضاة من جهة، ولتأمين بعض مراسم تنصيب قضاة ورؤساء محاكم جدد من جهة أخرى.

يشار أن قضاة الجزائر يتواجدون في اضراب منذ 27 تشرين أول/أكتوبر الماضي.