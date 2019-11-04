تقرير طبي يؤكد جاهزية لاعبي المنتخب الأوليمبي لأمم إفريقيا تحت 23 عاما

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، تقريرا طبيا شاملا عن حالة كل اللاعبين، من أيمن زين طبيب الفريق، أوضح خلاله جاهزية اللاعبين لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عامًا.

وتأكد الجهاز الفني من جاهزية كافة اللاعبين من الناحية الطبية، وهو ما يبعث حالة الطمأنينة داخل صفوف الفريق، وارتفاع المعنويات بشكل كبير، لتحقيق الهدف المنشود قبل انطلاق البطولة القارية.

ويستعد المنتخب الأوليمبي للقاء الافتتاح مساء الجمعة القادم، أمام مالي في بطولة الأمم الإفريقيه للشباب تحت ٢٣سنة، التي تستضيفها مصر من ٨ إلى ٢٢ من نفس الشهر، وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وينتقل معسكر المنتخب الأوليمبي من العين السخنة إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين، ويؤدي مرانه المسائي على الملعب الرئيسي لإستاد القاهرة.

وكان "غريب" قد أعلن ضم 21 لاعبًا للقائمة النهائية، ضمت 18 لاعبا و3 حراس مرمى، على النحو التالي:

حراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام وأحمد أبوالفتوح وكريم العراقي، خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر، خط الهجوم: رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفي محمد وصلاح محسن أحمد ياسر ريان.