 وزيرة الجيوش الفرنسية تصل إلى تشاد في أولى جولاتها لدول الساحل الإفريقي - بوابة الشروق
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وزيرة الجيوش الفرنسية تصل إلى تشاد في أولى جولاتها لدول الساحل الإفريقي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 3:12 م | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 3:12 م

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الإثنين ، إلى تشاد في زيارة تشمل بعض دول الساحل الإفريقي ؛ وذلك بعد مرور يومين على مقتل جندي فرنسي في العملية العسكرية "برخان" المناهضة للإرهاب في سياق أمني إقليمي متدهور للغاية.

وقالت الوزيرة الفرنسية - في تصريح لها على متن الطائرة التي تقلها إلى لإنجامينا - : "إن هذه الرحلة تجري في سياق أمني بالغ الصعوبة".

وكان الجيش المالي قد أعلن أمس الأحد مصرع جنديين ماليين وإصابة ستة آخرين بجروح؛ إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم العسكرية خلال دورية كانوا يقومون بها في منطقة (باندياغارا) وسط مالي.

وكان العشرات قد لقوا مصرعهم في هجوم الجمعة الماضية على موقع عسكري بمنطقة (إنديليمان) شمال مالي تبناه تنظيم (داعش) الإرهابي..كما لقي جندي فرنسي بقوة (بارخان) حتفه أمس الأول السبت قرب مدينة (ميناكا) إثر انفجار عبوة ناسفة بواسطة تنظيم (داعش).


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