حملات مكثفة لـ«بيطري البحيرة» للتحصين ضد إنفلونزا الطيور

قال الدكتور حسني عباسي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، إن المديرية تكثف من حملات التحصين ضد مرض انفلونزا الطيور.

وأضاف في تصريحات للشروق، أن اهتمام المديرية هو الوقاية قبل العلاج، مشيرًا إلى أن فرق التحصين تجوب كل مراكز وقرى وعزب البحيرة حتى تقضى تمامًا على المرض قبل الاصابة به من الأساس.

وأوضح أن الحملات بدأت من سبتمبر الماضي وستستمر حتى انتهاء موسم الشتاء، مشيرًا إلى التنسيق مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والزراعة والوحدات المحلية والتربية والتعليم والري والصحة وغيره لعقد ندوات بمراكز الشباب والمدارس والمساجد لرفع وعي المواطنين عن كيفية التعامل مع الامراض الشتوية والصيفية.