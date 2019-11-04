بوتين يصدر مرسوما بإقالة 11 جنرالا

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإقالة 11 جنرالات من لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ووزارة الطوارئ ووزارة الشؤون الداخلية.

ووفقا للمرسوم فقد تم إقالة 6 جنرالات من وزارة الطوارئ و4 من وزارة الداخلية وواحد من لجنة التحقيق.

وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نُشر اليوم الاثنين، فإنه من ضمن الجنرالات النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لحماية النظام العام بوزارة الشؤون الداخلية الروسية ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز بتهمة الاحتيال، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية .

بالإضافة إلى ذلك، فإن وفقا للمرسوم ذاته عين الرئيس الروسي عدد الشخصيات في مناصب جديدة بوزارة الطوارئ ودائرة التحقيق وووزارة الشؤون الداخلية.

كان الرئيس بوتين، قد اصدر في العام الماضي مرسوما رئاسيا يقضى بإقالة خمسة عشر جنرالا من وزارات الداخلية والطوارئ وهيئة السجون الاتحادية.