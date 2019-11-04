 وزير الاقتصاد الألماني يستأنف جدول أعماله بعد حادث سقوطه الأسبوع الماضي - بوابة الشروق
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وزير الاقتصاد الألماني يستأنف جدول أعماله بعد حادث سقوطه الأسبوع الماضي

د ب أ
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 5:11 م | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 5:11 م

يستأنف وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الالتزام بجدول أعماله بعد نحو أسبوع من سقوطه أرضا خلال مغادرته المنصة التي ألقى عليها خطابه بمناسبة افتتاح القمة الرقمية في مدينة دورتموند يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد في العاصمة برلين اليوم الاثنين، إن ألتماير سيشارك مساء اليوم في "قمة السيارات" بديوان المستشارية في العاصمة برلين.

وردا على سؤال عمّا إذا كان الوزير "تعافى صحيا بالكامل"، أجابت المتحدثة بـ "نعم".

يذكر أن ألتماير أصيب إثر سقوطه بكسر في عظمة الأنف وكدمات وسحجات، فضلا عن إصابته بجرح في الرأس.

وكان تم نقل الوزير "61 عاما" بعد سقوطه مباشرة إلى مستشفى. وفقد ألتماير الوعي في بادئ الأمر ثم استعاده، في مكان الحادث.

وغادر الوزير المستشفى يوم الأربعاء الماضي.


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