الري والطيران تبحثان إتمام دراسات تحديد آثار التغيرات المناخية على المياه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• والاتفاق على دمج محطات رصد العناصر المناخية لتكوين نواة لشبكة قومية لمتابعة الأمطار والسيول

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين؛ لبحث سبل التعاون في مجالات دراسات التغيرات المناخية.

وبحسب بيان لوزارة الري، فقد ناقش عبدالعاطي وعنبه سبل التعاون في إتمام الدراسات اللازمة لتحديد آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتضمين تلك الدراسات خلال الإعداد للمشروعات التنموية الكبرى، وكذلك دمج تلك الدراسات بالخرائط المناخية التفاعلية والتي تعدها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتابع البيان: كما ناقش الجانبان آلية التعاون في إعداد الدراسات اللازمة لتحديد تأثير تغير استخدامات الأراضي على معدلات الرطوبة والحرارة والأمطار.

وجرى الاتفاق على دمج محطات رصد العناصر المناخية بالوزارتين، لتكون نواة لشبكة رصد قومية لمتابعة الظواهر المناخية المختلفة وخاصة عنصر الأمطار والسيول.

وفي ذات السياق، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لمتابعة توصيات الاجتماع.