مقتل أستاذ جامعي والقبض على داعشيين في حادثين منفصلين غربي الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل أستاذ جامعي والقبض على اثنين من عناصر داعش غربي الموصل /400 كيلومتر شمالي بغداد/.



وقال النقيب واثق محمد من شرطة المحافظة إن "مسلحا مجهولا يستقل دراجة نارية، فتح النار من مسدس كاتم للصوت علي إدريس الطحان أستاذ علوم الكيمياء بجامعة الموصل أمام منزله في حي المثنى بمدينة الموصل وأرداه قتيلا قبل أن يلوذ بالفرار".



وفي سياق آخر، ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة/15 اليوم أيضا القبض على اثنين من عناصر داعش في ناحية ربيعة /120 كيلومترا غربي الموصل/ حسب بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية.



وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.