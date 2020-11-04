 الانتخابات الأمريكية.. FBI يحقق في مكالمة هاتفية تطالب الناخبين بالبقاء في المنزل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الانتخابات الأمريكية.. FBI يحقق في مكالمة هاتفية تطالب الناخبين بالبقاء في المنزل

كريم البكري
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 2:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 2:45 ص

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه يحقق في عدد كبير من المكالمات الآلية التي تطلب من الناس "البقاء في أمان والبقاء في المنزل وعدم المشاركة في التصويت".

وفي بيان الداخلية الأمريكية نقلا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، استقبل عدد من المواطنين مكالمة قصيرة من صوت أنثوي يبدو أنه مصطنع، يطالبهم بعدم المشاركة.

قال دان دوتي ، وهو من سكان مدينة كانزاس سيتي، إنه تلقى مثل هذه المكالمة صباح الثلاثاء موضحًا: "لقد شعرت بقمع الناخبين".

تم إجراء مكالمات لما يقرب من 90٪ من رموز كانزاس سيتي في الولايات المتحدة، وفقًا لبحث أجرته شركة YouMail للبرمجيات المضادة لمكالمات الروبوت.

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