بايدن عن رده على ترامب لو أعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية: الأمر يعتمد على ما يقوله

لن يلتزم المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، بخطة إذا لم يتم توضيح نتائج الانتخابات بحلول نهاية ليلة الثلاثاء، حيث أخبر المراسلين في ولاية ديلاوير، أنه سيقول شيئًا عندما يكون جاهزًا، وذلك نقلًا عن موقع «CNN».

وقال بايدن، في تصريحاته للمراسلين: «سنرى، إذا كان هناك شيء نتحدث عنه الليلة، فسأتحدث عنه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأنتظر حتى يتم عد الأصوات في اليوم التالي».

وعندما سئل عما إذا كان يخطط للرد إذا أعلن الرئيس ترامب فوزه قبل أن تتضح النتائج، قال المرشح الديمقراطي إنه لا يشعر بالمسؤولية عن الرد، مضيفًا: «الأمر يعتمد على ما يقوله وكيف يقول ذلك».

وتابع: «لا يمكن للرؤساء تحديد الأصوات التي تم احتسابها أو التي لم يتم احتسابها، وكما تعلمون فإن الناخبين هم من يحددون من هو الرئيس، بغض النظر عما يفعله أو ما يقوله، سيتم عد الأصوات».

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.