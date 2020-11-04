غلق مخبزين وتحرير 10 محاضر مخالفات المخابز بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء ، بالاشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، يفيد بتمكن الرقابة التموينية بمديرية تموين البحيرة بغلق مخبزين ؛ لتجاوز متوسط مقدار العجز في وزن الرغيف الواحد عن 22 جراما، وخلال حملة في الثالثة فجرًا، بمدينة كوم حمادة وايتاى البارود برئاسة مهندس صلاح الطايفي ورفقة مصطفى فريج مفتش يمديرية تموين البحيرة.

وأسفرت عن تحرير 10محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.