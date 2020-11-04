استطلاع رأي: 40% من كبار السن اللاتنيين يصوتون لترامب

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أفاد أحد استطلاعات الرأي، بأن 40 ٪ من كبار السن من اللاتينيين صوتوا لصالح ترامب في معركته الانتخابية مع بايدن، وذلك وفقًا لاستطلاع إديسون للأبحاث الذي نقلته وكالة رويترز.

وبالمقارنة مع انتخابات 2016 كان 25٪ فقط من السكان اللاتينيين الأكبر سنًا الشيء نفسه.

قد يكون الأمر حاسماً بالنسبة لترامب في فلوريدا ، حيث يتصارع المرشحان للفوز بأصوات لاتينية كبيرة.

وحتى الآن لم يتحدد الفائز بولاية فلوريدا التي تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية الفائز.

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