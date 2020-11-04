ضبط تشكيل عصابي أنشأ مصنعين للأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة بالجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط مخطط تشكيل عصابي، أنشأوا وجهزوا مصنعين لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين جميعاً بمحافظة الجيزة بعدة أكمنة أُعدت خصيصاً لضبطهم، وذلك لتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع الأقراص المخدرة لعقارى "التامول – الترامادول" والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم.

كما اتخذوا من دوائر قسمي شرطة الأهرام والعجوزة ومركز كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، حيث يوفر إثنين منهم التمويل اللازم وتجهيز المواد الخام الأولية، فضلاً عن إجرائهم عمليات البيع والترويج، ويشرف المتهمان الآخران على عمليات تصنيع تلك الأقراص وصولاً للمنتج النهائي.

ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وضبط (كمية كبيرة من الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف، كمية كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير والأدوية المغشوشة، كمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بعمليات التصنيع، مبلغ مالى، 8 هواتف محمولة، جهاز حاسب آلى، طابعة، سيارة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بتصنيع تلك العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة لترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والتصنيع، والهواتف المحمولة والسيارة فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 35 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .