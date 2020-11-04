وزيرة الهجرة فى حوار لـ«الشروق»: التصويت بالبريد السريع تجربة تحسب للدولة فى ظل كورونا

نتابع على مدى الساعة جميع استفسارات المصريين بالخارج بشأن انتخابات النواب

مبادرة «مراكب النجاة» هدفها منح الأمل للشباب فى الهجرة الآمنة.. واختيارنا لألمانيا لإنشاء مركز للوظائف والهجرة لاحتياج السوق الألمانية للتعليم الفنى

جائحة كورونا غيرت العديد من المفاهيم ومتطلبات الأسواق الخارجية.. والعامل المصرى مطلوب لتميزه والتزامه



قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم: إن تجربة التصويت بالبريد السريع التى تستخدم حاليا فى انتخابات مجلس النواب أثبتت فعاليتها فى ظل أزمة كورونا، على الرغم من أنها تجربة جديدة على المصريين بالخارج.

وأشادت مكرم، فى حوار لـ«الشروق»، بأداء المصريين بالخارج فى التعامل مع الاستحقاقات الدستورية؛ حيث إنهم ضربوا أروع الأمثلة فى وطنيتهم وولائهم مصر.

وتطرقت الوزيرة خلال الحوار إلى إطلاق النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع، بالإضافة إلى ملف المبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وإلى نص الحوار:

> بداية.. حدثينا عن دور الوزارة فى متابعة تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات النواب الحالية؟

ــ فريق عمل وزارة الهجرة يعمل على مدى الساعة لتلقى جميع استفسارات المصريين بالخارج حول المشاركة فى انتخابات مجلس النواب الجارية، ودشنا غرفة عمليات دائمة للرد على هذه الاستفسارات والشكاوى بالتنسيق الدائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوفير جميع التسهيلات الخاصة بتصويت المواطنين فى الخارج.

> ما هى مميزات تجربة التصويت بالبريد السريع للمصريين فى الخارج؟

ــ تجربة التصويت بالبريد السريع جاءت فى ظل أزمة كورونا الحالية، وهى تجربة تحسب للدولة فى ظل الجائحة؛ حيث إن الدولة كانت حريصة على عدم حرمان المصريين فى الخارج من ممارسة حقهم فى المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، كما أن التجربة جاءت لحماية المواطنين فى الخارج، وكذلك احتراما للإجراءات الاحترازية لكل دولة.

> ما هو تقييمك للتجربة والفرق بين استخدامها فى انتخابات الشيوخ والانتخابات الحالية لمجلس النواب؟

ــ تجربة البريد السريع تجربة جيدة وأثبتت فعاليتها فى ظل أزمة كورونا، فعلى الرغم من أنها كانت تجربة جديدة على المصريين بالخارج، إلا أنها لاقت ترحيبا وفعالية خلال انتخابات الشيوخ الماضية، والتى كانت بمثابة تجربة أولى استعدادا لانتخاب النواب الحالية؛ حيث تم التعرف على جميع المشكلات والاستفسارات والرد عليها بعد الرجوع للهيئة الوطنية للانتخابات.

> هل يقتصر دور الوزارة على الرد على استفسارات المصريين بالخارج بشأن التصويت؟

ــ بالتأكيد لا، فالوزارة لا تعمل فقط من خلال غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات النواب على تلقى الاستفسارات والرد عليها، لكن نعمل كذلك على تحفيز المواطنين على المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية كحق دستورى مكفول لهم، لأننا موجودون عشان نرد على المواطنين فى كل الاستفسارات وحول الأوراق المطلوبة وإمكانية المشاركة سواء بالسلب أو الإيجاب وكذلك تحفيزهم على المشاركة».

> وما هى آخر الاستفسارات التى تلقتها الوزارة بشأن الانتخابات الجارية؟

ــ أغلب الاستفسارات جاءت حول إمكانية المشاركة فى التصويت فى حالة عدم التسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وفى هذه الحالة لا يحق التصويت؛ حيث إن التسجيل بالموقع شرط أساسى لطباعة بطاقات الاقتراع والأوراق الخاصة بالتصويت وإرسالها للبعثات الدبلوماسية.

كما تلقت الوزارة أيضا استفسارات بشأن المصريين العاملين على مراكب شركات البترول والذين قاموا بالفعل بالتسجيل على موقع الهيئة الوطنية لانتخابات، لكن واجهوا عائق توفير صورة الإقامة الذى يعد من ضمن المستندات المطلوبة للتصويت، وذلك نظرا لطبيعة عملهم فلا يتوفر لديهم هذا المستند، وبالتالى رفعنا الاستفسار للهيئة الوطنية للانتخابات للرد عليه وإبلاغهم سواء بإمكانية التصويت من عدمه.

> وما تقييمك لمشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الجارية؟

ــ المصريون بالخارج ضربوا أروع الأمثلة فى وطنيتهم وولائهم مصر، من خلال حرصهم على المشاركة فى الاستحقاقات الوطنية، كما أن مشاركتهم فى المرحلة الأولى للانتخابات نموذج للوعى بحقوقهم الدستورية والمساهمة فى جميع الاستحقاقات الوطنية، والمشاركة الإيجابية كما هو الحال فى المرحلة الثانية للانتخابات النواب.

> وما هى آلية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات؟

ــ يضع الناخب بطاقتى الاقتراع «الفردى والقائمة» داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أى بيانات من الخارج، ويضعه مرفقا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد.

> ننتقل لملف آخر وهو التحضير لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.. ما أسباب اختيار ملف الصناعة بالتحديد؟

ــ اختيار موضوع الصناعة لمؤتمر مصر تستطيع يرجع لأنه ملف محل اهتمام من الدولة والقيادة السياسية، كما أن اختيار الصناعة لتكون قضية المؤتمر تلبية لتوصية الراحل الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، خلال مشاركته فى مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار الأخير؛ حيث طلب منى أن يكون مصر تستطيع المقبل عن الصناعة.

كما أن الدولة فى حاجة حقيقية إلى دعم الصناعات، نحن نمتلك العديد من الحرف الصناعية نريد الترويج لها واستطلاع آراء الخبراء المصريين فى الخارج، فى كيفية التطوير وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الصناعة كلمة كبيرة مش بس بتتكلم عن الصناعات فى آلية الحماية الإلكترونية للصناعة والتمويل الصناعى بتتكلم عن شباب عنده من المشاريع الجيدة التى يريد تنفيذها.

> وما هى آخر الاستعدادات؟ وموعد إطلاق المؤتمر؟

ــ ما زلنا فى مرحلة التحضير للمؤتمر وسيتم تحديد موعده خلال الفترة المقبلة، وسيكون بالتعاون مع العديد من الجهات، منها وزارتا التجارة والصناعة، والإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات، وبالفعل بدأنا أول اللقاءات التحضيرية للمؤتمر مع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وتبادلنا النقاش عن أهمية الصناعة وأهمية إشراك المصريين فى الخارج من رجال الصناعة فى هذا الملف، كما سيتم عقد عدة لقاءات وورش عمل مع الجهات المشاركة لبلورة الرؤية الكاملة للمؤتمر.

> وما جديد المبادرة الرئاسية لمراكب النجاة؟

ــ بعد تكليف وزارة الهجرة بتنفيذ المباردة من قبل رئيس الجمهورية، كان لابد أننا نوفر الفرص البديلة الآمنة للشباب، ومنحهم الأمل، وتثقيفهم بشأن الهجرة الشرعية، فالدولة ليست ضد الهجرة الشرعية لكن الهدف من المبادرة هى حماية وتوعية أولادنا، كما أن الرئيس السيسى أطلق على المبادرة «مراكب النجاة» بالتحديد وليس مراكب الموت أو مراكب الهلاك، لإعطاء الأمل للشباب.

> وما هى آخر فعاليات المباردة؟

ــ افتتحنا أمس المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، بتمويل ٢ مليون يورو، ضمن مبادرة مراكب النجاة، ويعد المركز هو الأول من نوعه على الأراضى المصرية، وخرج إلى النور نتيجة لتضافر جهود عدد من الوزارات كالخارجية والتعاون الدولى والهجرة وكذلك عدد من الجهات المعنية الأخرى، ويعد المركز أحد الأذرع الرئيسية للمبادرة.

> وما الهدف من إنشاء المركز؟

ــ إنشاء المركز هو تأكيد الدولة على أنها مع الهجرة الآمنة وليس الهجرة غير الشرعية؛ حيث سيتم من خلال المركز طرح فرص العمل المتاحة فى ألمانيا ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألمانى، وذلك فضلا عن مساعدة المهاجرين المصريين العائدين على إعادة إدماج داخل مجتمعهم.

> ولماذا تم اختيار ألمانيا بالتحديد فى إنشاء المركز؟

ــ إنشاء المركز تم خلال فترة طويلة من المناقشات والمشاورات بعد الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات الخاصة به، وسيتم متابعة جميع الإحصائيات الخاصة بالمركز وننتظر نجاح التجربة لتشجيع الدول الأخرى على التعاون فى هذا الملف، أما اختيار ألمانيا بالتحديد هو نظرا لاحتياج السوق الألمانية الشديد خلال هذه الفترة للتعليم الفنى والشراكة مع مصر فى هذا الملف.

> ما هى رؤيتك لاحتياج الأسواق الخارجية للعامل المصرى خاصة فى ظل أزمة كورونا؟

ــ جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على تغيير العديد من المفاهيم والاحتياجات ومتطلبات الأسواق الخارجية، والعامل المصرى يتميز بالحرفة الجيدة والالتزام مما يجعله مطلوبا فى أسواق العمل الخارجية.

> هل تشهد المرحلة المقبلة زيارات أخرى للمحافظات ضمن مباردة مراكب النجاة؟

ــ بالفعل زرنا 4 محافظات حتى الآن فى إطار مبادرة مراكب النجاة للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية من بين 11 محافظة تصنف ضمن المحافظات الأكثر تصديرا للظاهرة، وهى محافظات المنيا والغربية والبحيرة والفيوم، وسأسعى خلال المرحلة المقبلة لاستكمال سلسلة الزيارات لباقى المحافظات للتوعية بخطورة هذه الظاهرة.