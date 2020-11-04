وزيرة فلسطينية: يجب تدخل المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون

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أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، على أهمية تدخل الصليب الأحمر والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي.

وأعربت الكيلة، خلال لقائها رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين اليس دوبوف بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، عن قلقها على حياة الأسرى الفلسطينيين، والوضع الصحي لهم في سجون الاحتلال مع تفشي فيروس كورونا المستجد في سجن "جلبوع" ، حيث تم تشخيص أكثر من 70 إصابة بالفيروس.

وأكدت أن الاكتظاظ الكبير في السجون وعدم مراعاة الاحتلال الإسرائيلي لظروف اعتقال الأسرى سيؤدي إلى زيادة تفشي الفيروس، وزيادة الإصابات في صفوف الأسرى.

وحثت وزيرة الصحة الفلسطينية الصليب الأحمر على العمل بكل السبل لإجبار الاحتلال على توفير سبل الوقاية من الفيروس للأسرى داخل السجون، وتخفيف الاكتظاظ.

وأشارت الكيلة إلى ضرورة إيجاد حل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ مائة ويوم، والأسرى المرضى.