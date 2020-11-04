بنهاية العام.. ولدينا نظرة تفاؤلية بالسوق العقارية

3 مليارات جنيه استثمارات الشركة.. ولم تتأثر حركة الإنشاءات بأزمة كورونا

مفاوضات مع عدة بنوك لاقتراض 450 مليون جنيه لتمويل مشروع فندقى فى السخنة

ندرس فرص الاستثمار فى غرب القاهرة.. والتركيز على الإسراع بمعدلات التنفيذ

«مصر ــ إيطاليا» تستثمر 68 مليار جنيه لتطوير 11 مليون متر مربع خلال 15 عاما





تعتزم شركة مصر ايطاليا القابضة ضخ استثمارات تقدر بنحو 68 مليار جنيه خلال 15 عاما لتطوير وتنمية 11 مليون متر مربع أغلبها فى شرق القاهرة والعين السخنة ورأس سدر.

وتتوزع استثمارات الشركة بواقع مشروعين فى العاصمة الادارية هما البوسكو على مساحة 207 فدادين باستثمارات 16 مليار جنيه، وفينشى 8 مليارات جنيه مساحة 110 فدادين، ومشروع بالقاهرة الجديدة كايرو بيزنس بارك باستثمارات 2 مليار جنيه، ومشروع البوسكو سيتى باستثمارات 22 مليار جنيه فى مستقبل سيتى، وكاى السخنة بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه.

قال المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية ان الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام الجارى لم تتأثر بأزمة فيروس كورونا.

اوضح العسال لـ«الشروق» ان خطة الاستثمار على مستوى الانشاءات واقساط الاراضى تسير كما هى خلال العام الجارى دون تأثر بتداعيات فيروس كورونا والتى تبلغ 3 مليارات جنيه.

تابع «قامت الشركة بجدولة القسط المستحق عليها لصالح شركة العاصمة الادارية عن ارض مشروع البوسكو وقيمته حوالى 450 مليون جنيه».

تتوزع استثمارات الشركة خلال العام الجارى بواقع 1.8 مليار جنيه للاعمال الانشائية، ومبلغ 1.2 مليار جنيه اقساط أراض، سددت الشركة منها نحو مليار جنيه، تبعا لتصريحات العسال.

وتتوزع استثمارات الشركة خلال العام الجارى بواقع مليار جنيه لمشروع البوسكو العاصمة الادارية، 500 مليون جنيه لمشروع كايرو بيزنس بارك، 300 مليون جنيه لمشروع كاى السخنة، 500 مليون جنيه لمشروع فينشى العاصمة الادارية، ومبلغ 100 مليون جنيه لمول جاردن 8 بالقاهرة الجديدة.

«خطة الشركة خلال العام الجارى كانت تستهدف تحقيق نمو فى المبيعات لتصل إلى 4.5 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه عام 2019 ولكن جاءت أزمة كورونا وما ترتب عليها من إعادة النظر فى المستهدفات والتفكير فى الخروج من الأزمة وبالفعل خفضا المبيعات المستهدفة إلى 2.5 مليار جنيه نجحت الشركة فى تحقيق 2 مليار جنيه حتى الآن ــ قال العسال. أضاف أن السوق العقارية بدأت تتجاوز أزمة كورونا خاصة مع بداية شهر يونية الماضى وعادت المبيعات لمعدلاتها الطبيعية لما قبل كورونا فى يوليو، وهو ما ظهر فى الإقبال الكبير على المناطق الساحلية وخاصة السخنة.

وكشف العسال عن مفاوضات تجريها الشركة مع عدة بنوك للحصول على قرض ما بين 400 ــ 450 مليون جنيه للمساهمة فى تمويل مشروع فندقى بمشروع كاى السخنة باستثمارات 800 مليون جنيه يضم 200 غرفة فندقية.

وحصلت الشركة خلال العام الجارى على قرض بقيمة 650 مليون جنيه من تحالف بنوك الأهلى المصرى والاستثمار العربى والمصرى الخليجى، وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بإنشاءات مشروع كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة.

وتتركز استثمارات الشركة فيما يتعلق بالانشاءات فى مشروع البوسكو العاصمة الادارية حيث جار تنفيذ 2500 شقة بجانب 350 فيلا، بالإضافة إلى مشروع فينشى العاصمة الادارية لتنفيذ 250 فيلا، ومشروعى كايرو بيزنس بارك وكاى السخنة؛ حيث تستعد الشركة لتسليم المرحلة الأولى من المشروع.

وبالنسبة لخطة التسليمات قال العسال ان الشركة تستعد لتسليم ما بين 80 ــ 70 فيلا فى مشروع البوسكو قبل نهاية العام لتصبح أول مطور يسلم وحدات فى العاصمة الادارية، كما قامت بتسليم 15 مبنى فى كايرو بيزنس بارك، وجار تسليم 5 مبانٍ إدارية بما يعادل 35% من المشروع، وجارٍ تسليم 20 فيلا بمشروع لانوفا فيستا بالقاهرة الجديدة وسبق ان سلمت الشركة 80 فيلا، وبدأت الشركة التشغيل التجريبى لمشروعها التجارى جاردن 8 حيث انتهت من تأجير المرحلة الأولى والافتتاح فى 15 ديسمبر المقبل والمرحلة الثانية ستكون فى مطلع العام القادم، وتستعد الشركة ايضا لبدء تسليم المرحلة الأولى من وحدات كاى السخنة فى 2020.

وقال العسال إن الشركة تقوم حاليا بإعداد خطتها للعام المقبل والتى تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه، ونمو فى المبيعات بحوالى 25%، قائلا: «لدينا نظرة تفاؤلية بالسوق العقارية خلال الفترة القادمة». واستبعد العسال اتجاه الشركة لزيادة الاسعار فى الوقت الحالى، حيث تعتزم طرح عروض خلال مشاركتها فى معرض سيتى سكيب العقارى بمد فترة السداد إلى 12 سنة دون مقدم، موضحا ان الشركة تدرس اعادة النظر فى الاسعار بزيادتها بعد الانتهاء من معرض سيتى سكيب، بالاضافة إلى اعادة انظمة السداد خلال 8 ــ 9 سنوات و دفعة مقدمة ما بين 5 ــ 10%.

وتستحوذ ثلاثة مشاريع على 80% من مبيعات الشركة وهى كايرو بيزنس بارك، البوسكو العاصمة الادارية، والبوسكو سيتى فى مستقبل سيتى.

وتعليقا على مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم التمويل العقارى ومدى استفادة الشركة منها، قال العسال إن المبادرة تنطبق على الوحدات جاهزة الاستلام والشركة ليس لديها مخزون من الوحدات وبالتالى لم نستفد من المبادرة. وأصدر البنك المركزى المصرى، مبادرة للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، فى ديسمبر 2019، خصص لها نحو 50 مليار جنيه، تقوم البنوك بمنحها للعملاء بفائدة 8% متناقصة، لمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، بحد اقصى 2.250 مليون جنيه.

وعن خطة الشركة لشراء أراض جديدة، قال العسال ان «مصر ــ إيطاليا» تركز حاليا على الاسراع بعملية الانشاءات والتسليمات للعملاء الحاجزين، مع إمكانية دراسة فرص متاحة فى غرب القاهرة بمنطقتى الشيخ زايد وأكتوبر. وعن آخر مستجدات أرض الشركة فى الساحل الشمالى، قال العسال إن مصر ايطاليا تعاقدت مع هيئة التنمية السياحية على شراء 200 فدان فى منطقة رأس الحكمة وسددت 130 مليون جنيه وبعد قرار نقل الولاية على الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية وما ترتب عليه من تغيير للمخطط الاستراتيجى للمنطقة، لم تتمكن الشركة من استثمار الأرض حتى الآن وحصلت على وعد من وزير الاسكان بوضوح الرؤية خلال اشهر قليلة.

المشروع

المساحة

الاستثمارات

الوحدات

الموقع

البوسكو

207 فدادين

16 مليار جم

5100 وحدة متنوعة

العاصمة الإدارية

فينشى

110 فدادين

8.5 مليار جم

3000 وحدة

العاصمة الإدارية

البوسكو سيتى

268 فدانا

22 مليار جم

6600 وحدة

مستقبل سيتى

كايرو بيزنس بارك

87 ألف متر مربع

1.5 مليار جم

42 مبنى إداريا

القاهرة الجديدة

مول جاردن 8

22 ألف متر مربع للإيجار

500 مليون جم

58 محلا تجاريا

القاهرة الجديدة

لانوفا فيستا

41 فدانا

---

131 وحدة

القاهرة الجديدة

كاى سخنة

35 فدانا

2.4 مليار جم

330 وحدة

200 غرفة فندقية

العين السخنة