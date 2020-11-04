ألمانيا: نتمنى إعادة ترتيب العلاقات مع أمريكا عبر الأطلسي بغض النظر عن الفائز

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لمحطة إيه آر دي، إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية، فإنه يأمل في "إعادة ترتيب" العلاقات عبر الأطلسي بين البلدين.

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