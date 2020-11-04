ألمانيا: نتمنى إعادة ترتيب العلاقات مع أمريكا عبر الأطلسي بغض النظر عن الفائز

الأكثر قراءة
جهات التحقيق تمنع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما الشخصية
بدلا من المحليات.. مدبولي يكلف الجامعات بإصدار تراخيص البناء
القاضي والد طفل المعادي يعتذر للشعب المصري: أتعهد أمامكم بتقويم سلوكه
السعودية: القبض على خمسة مصريين لتهريبهم أموال خارج المملكة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لمحطة إيه آر دي، إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية، فإنه يأمل في "إعادة ترتيب" العلاقات عبر الأطلسي بين البلدين.
لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا