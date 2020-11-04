 ألمانيا: نتمنى إعادة ترتيب العلاقات مع أمريكا عبر الأطلسي بغض النظر عن الفائز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا: نتمنى إعادة ترتيب العلاقات مع أمريكا عبر الأطلسي بغض النظر عن الفائز


نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 4:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 4:47 ص

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لمحطة إيه آر دي، إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية، فإنه يأمل في "إعادة ترتيب" العلاقات عبر الأطلسي بين البلدين.

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