صحيفة أمريكية: السماح لمصابي كورونا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية شخصيا

ذكرت صحيفة (يو إس آية توداي) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سمحت للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي أو المصابين بفيروس كورونا المستجد بالتصويت شخصيًا في الانتخابات الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن إرشادات مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية التي تم تحديثها مؤخرًا تنص على أنه يحق للناخبين التصويت، بغض النظر عما إذا كانوا مرضى أو في الحجر الصحي.

وأوضحت المراكز أنه يتعين على الناخب إخبار موظفي الاقتراع أنه مريض أو قيد الحجر الصحي، ويجب على الناخبين ارتداء كمامة والابتعاد مسافة 6 أقدام عن الآخرين وغسل أيديهم قبل التصويت وبعده.

وعلى صعيد متصل، حذرت ديبورا بيركس منسقة فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا بالبيت الأبيض، كبار المسؤولين أمس الأول من أن الولايات المتحدة تدخل المرحلة الأكثر فتكًا من هذا الوباء مما يؤدي إلى زيادة الوفيات.

ويتناقض تحذير بيركس مع رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة حولت مسار فيروس كورونا، وقالت بيركس: "إن الولايات المتحدة ستشهد على الأرجح أكثر من 100 ألف إصابة جديدة يوميًا هذا الأسبوع".