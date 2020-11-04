 المغرب: تسجيل 5 آلاف و745 إصابة جديدة و82 حالة وفاة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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المغرب: تسجيل 5 آلاف و745 إصابة جديدة و82 حالة وفاة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 8:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 8:08 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 5 آلاف و745 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 235 ألفا و310 حالات.
وأفاد بيان للوزارة، اليوم /الأربعاء/ - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و174 ألفا و743 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في مارس الماضي.
وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 82 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3 آلاف و982 حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 3 آلاف و977 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 193 ألفا و886 حالة.


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