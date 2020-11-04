الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعا كبيرا بفضل البداية القوية للأسهم الأمريكية

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حققت الأسهم الأوروبية مكاسب ملموسة خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بفضل البداية القوية للأسهم الأمريكية، وارتفاع أغلب البورصات الآسيوية رغم الغموض الذي يحيط بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.

كانت الأسهم الأوروبية استهلت تعاملات اليوم على تراجع حاد ثم استردت خسائرها لينهي مؤشر ستوكس 50 للأسهم الأوروبية الممتازة تعاملات اليوم، بارتفاع يزيد عن 2% غلى 07ر3161 نقطة. كما حققت أغلب بورصات آسيا والمحيط الهادئ مكاسب كبيرة.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 51ر2% إلى 60ر281168 نقطة في حين كانت الأسواق الأوروبية تقترب من الإغلاق.

وفي حين ارتفع مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت الألمانية بنسبة 95ر1% في ختام التعاملات، ارتفع مؤشر كاك40 للأسهم الفرنسية بنسبة 44ر2% ومؤشر إف.تي.إس.إي 100 لبورصة لندن بنسبة 67ر1%.

وسجلت بورصات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بسيطة في ختام تعاملات صباح اليوم الأربعاء بعد تذبذب أدائها خلال التعاملات الصباحية في حين يترقب المستثمرون نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الرئيسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 72ر1 % إلى 23ر23695 نقطة بعد ارتفاعه في وقت سابق من التعاملات بنسبة 16ر2 في المئة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2ر1 % إلى 25ر1627 نقطة.

كانت أسواق المال اليابانية أغلقت أبوابها أمس بسبب إحدى العطلات الرسمية.

وفي كوريا الجنوبية ارتفع موشر كوسبي الرئيسي لبورصة سول بنسبة 6ر0 %إلى 32ر2357 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة 88ر1 % أمس.

وارتفع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 19ر0 % بعد ارتفاعه بنسبة 2 %تقريبا أمس. كما ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع بنسبة 19ر0% نقطة.