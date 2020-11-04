ألمانيا: أمريكا ستظل شريكا مهما بغض النظر عن من يدخل البيت الأبيض

شدد وزير المالية الألماني أولاف شولتز على أهمية عدم تعجل نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية والانتظار لحين الانتهاء من فرز الأصوات بالكامل.

وأكد شولتز - في تصريح نقلته قناة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم الأربعاء - أن الولايات المتحدة ستظل شريكا مهما لألمانيا وأوروبا بغض النظر عن من يدخل البيت الأبيض في النهاية.

ومن جهتها، حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور من إمكانية استمرار حالة عدم اليقين بالنظر إلى أن نتيجة الانتخابات الأمريكية قد تظل معلقة لعدة أيام.

وقالت كارنباور، ردا على سؤال حول ما إذا كانت برلين جاهزة لأربع سنوات أخرى من حكم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، "إن الحكومة الألمانية بحاجة إلى التعامل مع أي واقع في أمريكا"، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على صداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية مع الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة 8 سنوات.. وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.