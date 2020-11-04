 واشنطن توافق على بيع تايوان أربع طائرات مسيّرة - بوابة الشروق
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واشنطن توافق على بيع تايوان أربع طائرات مسيّرة

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 8:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 8:40 ص

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الثلاثاء، أن واشنطن وافقت على بيع تايوان أربع طائرات مسيّرة مزوّدة صواريخ من طراز إم-كيو-9.

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