واشنطن توافق على بيع تايوان أربع طائرات مسيّرة

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أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الثلاثاء، أن واشنطن وافقت على بيع تايوان أربع طائرات مسيّرة مزوّدة صواريخ من طراز إم-كيو-9.