 بالفيديو.. احتفالات لأنصار ترامب في ميامي بولاية فلوريدا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. احتفالات لأنصار ترامب في ميامي بولاية فلوريدا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 6:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 6:53 ص

عرضت فضائية «الحرة»، مقطع فيديو يرصد احتفالات أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكي، حيث نجح ترامب في حصد أصوات الولاية المتأرجحة.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 147، وبايدن 209 حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

https://www.facebook.com/watch/?v=935638473629174

 

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا

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