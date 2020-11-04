أول مسؤول جمهوري يعلن دعمه لبايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية، فيل سكوت، المنتمي للحزب الجمهوري، أنه صوت لصالح المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في أول سابقة من نوعها في الانتخابات الرئاسية 2020.

وقال سكوت، في تصريح صحفي أدلى به ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي خارج مكتبه في مدينة برلين: "وضعت البلاد فوق الحزب... هذا مثل نوعا من المعركة بالنسبة إلي، لكنني أعطيت صوتي في نهاية المطاف لصالح بايدن".

وأشار سكوت، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه حاكما لفيرمونت هذا العام، إلى أنه لم يؤيد أبدا في وقت سابق رئيسا ديمقراطيا، مبينا: "لهذا السبب كان علي القيام بتحليل نفسي".

وتابع: "كانت للرئيس ترامب 4 سنوات لتوحيد هذه البلاد، لكنه فشل في القيام بذلك. إننا بحاجة إلى أحد يتمكن من توحيدنا".

ويعتبر سكوت بالتالي أول مسؤول جمهوري عامل في الولايات المتحدة يعلن منح صوته في هذه الانتخابات للمرشح الديمقراطي.

وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.

كما تجري الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس النواب وثلث سيناتورات مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي.