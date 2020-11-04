الداخلية النمساوية: منفذ هجوم فيينا كان يعمل بمفرده

صرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بأن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن منفذ هجوم فيينا مساء أول أمس الاثنين، كان يعمل بمفرده.



قال "نيهامر" إن فحص أكثر من 20 ألف مقطع فيديو مقدمة من شهود عيان وكاميرات مراقبة، أكد نظرية الجاني الواحد، وقد بدا واضحًا في الوقت نفسه مدى الوحشية والقسوة التي تعامل بها الجاني.



وكان قد تم إلقاء القبض مؤقتًا على 14 مشتبهًا بهم من معارف منفذ الهجوم، في الساعات التي أعقبت الهجوم، وقتلت الشرطة منفذ الهجوم الذي يحمل جنسيتي مقدونيا الشمالية والنمسا.



وأضاف "نيهامر" أن المقبوض عليهم تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا، وأنهم ينحدرون من أصول مهاجرة، وبعضهم ليسوا مواطنين نمساويين.



كان تنظيم داعش قد أعلن مسئوليته عن الهجوم الذي وقع في العاصمة النمساوية أول أمس الاثنين وخلف أربعة قتلى، من بينهم منفذ الهجوم، وأكثر من عشرين جريحًا.