بايدن: لن يهدأ لي بال حتى يتم احتسالب جميع الأصوات

قال المرشح الجمهوري جو بايدن، إنه لن يهدأ له بال حتى احتساب الأصوات كافة في بقية الولايات التي لم تعلن نتيجتها حتى الآن.

وأكد بايدن سيره على طريق الفوز في الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي لحملته منذ قليل.

وتوقعت مديرة حملته، استمرار فرز الأصوات في بنسلفانيا حتى مساء الخميس.

تلعب 12 ولاية أمريكية دورا هاما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.

وهذه الولايات هي فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا.