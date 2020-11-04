محافظ بني سويف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»

بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع عدد من أعضاء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، تعزيز التعاون الثنائي باعتبار المنظمة أحد أهم الشركاء المعنيين بتنمية وتطوير القطاعات الصناعية على المستوى الدولي، وذلك من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات وخبرات المنظمة في تنفيذ الاستراتيجية التنموية للمحافظة.

وأوضح بيان للمحافظة أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء عبر الإنترنت، بين المحافظ ونائبه الدكتور عاصم سلامة وعدد من أعضاء المنظمة، حيث تم استعراض تفاصيل استراتيجية التنمية الزراعية والتأكيد على أنها تمثل المحور الأساسي بالخطة التنموية التي تتبناها المحافظة خلال الفترة الحالية ضمن رؤية مصر 2030، خاصة وأن المحافظة لديها الموارد والمقومات التنافسية التي تمكنها من تحقيق التنمية في قطاعات الزراعة والصناعة، فنحو 40% من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية من المحافظة.

واستعرض الاجتماع المقومات الصناعية بالمحافظة من شبكة طرق مميزة جعلت منها محافظة محورية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز، وتوافر الطاقة الكهربائية والأيدي العاملة، وغيرها من المقومات والموارد التي تعتبر عوامل محفزة ومشجعة لجذب الاستثمار وفق ضوابط وأهداف التنمية المستدامة بيئيا.

وتم مناقشة أهم الخطوات العملية التي تم تنفيذها في مجال التنمية الزراعية الصناعية، والتي كان من أبرزها السعي لإقامة مدينة صناعية للتصنيع الزراعي في مجال النباتات الطبية والعطرية، بجانب منطقة لوجستية وميناء جاف، كما تم إبراز الأطر العامة والركائز التنموية التي يعتمد عليها المشروع، والتي من أهمها الالتزام بمعايير التنمية المستدامة، خاصة وأن الطلب العالمي على هذا النوع من النباتات يشترط الزراعة "الأورجنيك"، وأيضا من أهم الأهداف التنموية تعظيم سلاسل القيمة المضافة، التي تنعكس عوائدها بالإيجاب اقتصاديا على المجتمع والاقتصاد القومي.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا بالنمسا، وهدفها الرئيس هو تعزيز التنمية الصناعية في الدول النامية.