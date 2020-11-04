محافظ شمال سيناء يستقبل وكيل التربية والتعليم لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وأكد المحافظ على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة طلبة التعليم الخاص على مستوي المحافظة، مشيرًا إلى إعطائه توجيهات بتذليل كافة الصعاب وحل المشكلات التي تواجههم.

أشار المحافظ إلى افتتاح جناح جديد في مدرسة 25 يناير التجريبية لاستيعاب قائمة الانتظار والتي تبلغ 289 طفلا فوق سن الخمس سنوات، بجانب انشاء مدرسة تجريبية جديدة.

لفت المحافظ إلى دخول محافظة شمال سيناء ضمن منظومة التحول الرقمي، وربط جميع المدارس بخدمة الانترنت فائق السرعة، لدعم العملية التعليمية في مختلف ربوع المحافظة..نشيدًا بجهود وزير التربية والتعليم في تنفيذ منظومة التعليم الجديدة في مختلف مدارس الجمهورية.

بدورها أكدت الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، على الاستقرار الأمني الذي تشهده محافظة شمال سيناء وخاصة مدينة العريش.

ونقلت عبدالسلام تحيات وزير التربية والتعليم لمحافظ شمال سيناء..مشيرة إلى تفقد عدد من المدارس بادارة العريش التعليمية من بينها مجمع مدارس التربية الخاصة ومدرستي الشهيد أحمد عبدالعزيز الابتدائية وفاطمة الزهراء الاعدادية بنات.

أشارت عبدالسلام إلى تطبيق وزارة التربية والتعليم لنظام تعليمي جديد، يعرف بـ«نظام التعليم 2»، يبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويحل تدريجيًا محل النظام القائم، بحيث تتخرج أول دفعة من النظام الجديد بحلول عام 2030.

بدوره قال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن دعم محافظ شمال سيناء يعطي دفعة قوية للعملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة بمرالها المتنوعة.

أشار رضوان إلى أن اجمالى عدد طلاب المراحل التعليمية المختلفة على مستوى محافظة شمال سيناء يبلغ 114 ألفًا و675 طالبًا وطالبة، من بينهم 104 آلاف و598 طالبًا وطالبة بالتعليم العام و10 آلاف و77 طالبًا وطالبة بالتعليم الفنى، موزعين على 624 مدرسة على مستوى المحافظة في مختلف المراحل التعليمية.

حضر اللقاء كلا من حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم وعزة عبدالكريم مدير ادارة التربية الخاصة ووليد شلبى مدير عام الشؤون الإدارية بديوان الوزارة، ومحمد السباعى مدير المكتب الفنى للإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة.